ترامب يدعو لعقد اتفاق تجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف قبل اجتماعه الأول مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "سنجري محادثات بشأن اتفاق تجاري جيد".في الوقت نفسه أوضح ترامب: أنه سيواصل الضغط على الجانب الأوروبي أثناء المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل.وعندما سأله الصحفيون في وقت لاحق عما إذا كان سيفرض رسوما على السيارات الأوروبية، قال ترامب: إنه إذا لم يكن ممكنا التوصل إلى اتفاق "سنفكر في هذا الأمر بشدة، واذا كانوا عادلين، فلن يكون لدينا مشكلة".من ناحيته؛ ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع ترامب وفون دير لاين، إن اللقاء شهد "تبادل ودي لوجهات النظر بين حلفاء".وقالت فون دير لاين: "أنا مقتنعة بقدرتنا على الوصول إلى جدول أمريكي أوروبي إيجابي بشأن التجارة والتكنولوجيا والطاقة والدعم".يذكر أن فون دير لاين، تولت رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من أول ديسمبر الماضي.كانت الولايات المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يؤدي تغيير القيادة في الاتحاد الأوروبي إلى إتاحة فرصة لتطور العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي والتي توترت بسبب عدة موضوعات منها التجارة والتغير المناخي والاتفاق النووي مع إيران.