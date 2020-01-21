«المنشآت السياحية» يطالب بتدخل الحكومة لإنقاذ «مركبة القصر»

عقد مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، اجتماعًا طارئًا لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائمة "القصر"، وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملًا وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الاستثمار في مصر.وقرر مجلس إدارة الغرفة مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيجاد حل عاجل للمركب وإعادة تشغيلها حماية للاستثمارات التى تم ضخها فى هذا المشروع، والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه.وأكد المجلس في قراراته، دعم المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليا، والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التى قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات.وندد المجلس بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب، دون سابق إنذار، رغم استيفائه التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين.وأكد المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الاستثمار السياحى ومقدراته والعاملين به.