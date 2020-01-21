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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف سبب إلقاء صورة مرسي في «زبالة لندن»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:51 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، صورة لمحمد مرسي العياط وهي ملقاة في القمامة وبجوارها لافتة مكتوب عليها "أوقفوا الدكتاتورية في مصر"، بعد مظاهرة الإخوان في لندن، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا.

وعلّق الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المُذاع على قناة "المحور"، على الصورة بالقول: "محمد مرسي في المكان الذي يليق به"، موضحًا أن الإخوان نظموا تظاهرة شارك فيها مجموعة من الأُجراء وبعد انتهاء المظاهرة، واستلام كل مشارك فيها نصيبه من المال، قام المشاركون، بإلقاء صورة مرسي واللافتات في القمامة.

تابع رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»: "لو نظرنا اليوم سنجد أن هناك مصريين شرفاء، ذهبوا بحب لاستقبال رئيس مصر عبدالفتاح السيسي في لندن، وهناك أُجراء ذهبوا لتأييد الإخوان من أجل المال".

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