حاولا سرقتها.. ضبط شابين بتهمة طعن فتاة في الهرم

تمسكت بحقيبتها فكان عقابها شق البطن.. فتاة تسير بالشارع بمنطقة المنشية فوجئت بشابين حاولا خطف حقيبتها وسرقة متعلقاتها، إلا أنها رفضت الاستسلام وتركها لهما، فتلقت طعنة بالبطن.أهالي منطقة المنشية بالهرم فوجئوا بفتاة ملقاة وسط الشارع غارقة في دمائها فأسرعوا بنقلها لمستشفى الهرم التي أخطرت قسم الشرطة وبدأت التحريات عن الواقعة.. تحقيقات نيابة الهرم وتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت جميع التفاصيل والملابسات، حيث تبين أنه أثناء سير المجني عليها 19 سنة وسط الشارع اعترض طريقها شابان حاول أحدهما خطف حقيبة يدها، إلا أنها تمسكت بها وقاومت محاولاتهما المستمرة لسرقتها ومع انطلاق استغاثات الفتاة أخرج أحد المتهمين "مطواة" من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنة بالبطن، فسقطت الفتاة غارقة في دمائها وفر المتهمان هاربين.أقوال شهود العيان وتحريات المباحث الجنائية بالجيزة كشفت عن هوية المتهمين، حيث تم فحص كاميرات المراقبة بالشارع محل الواقعة، نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهمين وتبين أنهما من منطقة حلوان وانتقلا للإقامة حديثا بالهرم.أعادت مباحث الجيزة المسروقات للطالبة المصابة بعد استقرار حالتها وسماع أقوالها، حيث تعرفت على المتهمين، واللذين بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.