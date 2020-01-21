محمد الباز: بريطانيا تفتح أبوابها من جديد أمام مصر وقائدها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن الحفاوة التي قوبل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في لندن واستقبال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمام مقر الحكومة يؤكّد أن أبواب لندن تُفتح من جديد لقائد مصر.أضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن البعض يرى أن الحديث عن الحفاوة في الاستقبال "مبالغة"، لكن لو نظرنا في كيفية استقبال رئيس تركيا في لندن، سنعرف الفرق، موضحًا أن رئيس وزراء بريطانيا لم يخرج لاستقبال أردوغان أمام مقر الحكومة، وهذا يؤكد معنى معينا، وهو أن بريطانيا ترحب من جديد بمصر.ولفت رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» إلى أن الرئيس السيسي تحدث اليوم مع رئيس وزراء بريطانيا عن تعزيز العلاقات، والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.