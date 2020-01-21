بدء محاكمة «ترامب» في مجلس الشيوخ

انطلقت منذ قليل، محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنطلق رسميا في مجلس الشيوخ.وحسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبرج» فإنه من الممكن أن تؤدي المحاكمة إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط خلافات حول القواعد التي تحكم هذه المحاكمة.جدير بالذكر أن ترامب شارك اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي، خلال خطابه وأوضح أن الولايات المتحدة حققت تغييرا في كافة المجالات لتحسين حياة المواطنين، مضيفا "نسبة البطالة انخفضت في عهدي.. كما أنني وفرت 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة".