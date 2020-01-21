طوارئ في الوراق لملء خزان الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنها ستقوم في الساعة العاشرة من مساء غدٍ بملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.وأهابت الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة الوراق، مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات، ولا تمثل أى خطورة على المواطنين، كما تتم عملية ملئ الخزان بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجي التكرم بالاتصال من أى تليفون أرضى بطوارئ الشركة على رقم (129).وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات، هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".