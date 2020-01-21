تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

أكد عصام سعيد، مدير أعمال الفنان خالد النبوي، أنه حالته الصحية استقرت ومن المنتظر أن يخرج غدًا الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى.وقال عصام في تصريح لـ«الدستور» إن خالد النبوي سيجري فحوصات طبية وتحاليل، للاطمئنان بشكل كامل على صحته.وأضاف سعيد أن خالد النبوي تعرض في غضون الساعة الـ12 لحالة هبوط بسبب قلة الأكل، وزيادة جرعة التمرينات في «الجيم» وهذا ما جعله يذهب للمستشفى، وليس بسبب إصابته بأزمة قلبية، مؤكدًا أنه ركب دعامة فقط، وهو إجراء عادي للغاية.واختتم مساعد خالد النبوي: «هناك أقاويل تم تداولها بها كثير من اللغط، ما سبب ضيقا لخالد النبوي بسبب تخوف أفراد عائلته عليه وعلى حالته النفسية، خاصة أن فكرة تركيب دعامة أخرى خلال أيام قليلة، فإنه في الوقت الحالي لا يحتاج لذلك ولم يأمر أي طبيب بفعل ذلك».وفي السياق نفسسه، أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان خالد النبوي، أصبح بصحية جيدة.وقال فهمي في تصريحات لـ«الدستور» إن حالة خالد النبوي الصحية أصبحت مستقرة، ولا داعي للقلق، ومن المنتظر أن يخرج من المستشفى بعد فترة قصيرة للغاية.وأشار فهمي إلى أن خالد النبوي خضع لعملية قسطرة في القلب، وبعدها استقرت حالته بشكل طبيعي، ويمكث في المستشفى للاطمئنان على صحته، مشيرًا إلى أن النقابة تتواصل معه بشكل دوري إلى أن يعود لمنزله بكامل صحته ويستعيد عافيته.وطلبت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، من جمهوره الدعاء له، بعد نقله إلى المستشفى، وكتبت على حسابها بـ«فيس بوك»: «خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعوله»، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.وطمأنت الإعلامية فريدة الشوباشي، جمهور الفنان خالد النبوي على حالته الصحية، حيث قالت إن حالته تحسنت بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأجرى عملية القسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي قبل ساعات.