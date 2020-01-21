رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يعلن تمسك واشنطن بالحل السلمي في فنزويلا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:00 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عبر قناة La W Radio الكولومبية، أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

وأضاف أن بلاده "مستعدة لمساعدة الشعب الفنزويلي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وقال: "أجاب الرئيس دونالد ترامب مرارا على سؤال حول التدخل العسكري. نحن نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة سلميا بما يلبي تطلعات الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "يريد الفنزويليون إطعام أسرهم والعناية بأنفسهم، ولكن ليس تحت ضغط من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، هم يرغبون بانتخابات حرة ونزيهة.. هدفنا مساعدتهم في ذلك".

وسبق لبومبيو وأعلن مؤخرا أن هدف الولايات المتحدة هو إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على المغادرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التعليم عن انتحار طالب «2 ثانوي»: نحتاج بحثا اجتماعيا

منذ حوالي 16 ساعة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد نقله الى المستشفى

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

مجدي يعقوب يتدخل.. خالد النبوي يجري عملية ثانية خلال أيام

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مرتزق بريطانى.. أهان بريطانيا
لينا مظلوم
عند الامتحان.. الجيوش تُكرم والميليشيات تُهان
د.مينا بديع عبدالملك
سحابة من المفاهيم الخاطئة تخترق الكنيسة القبطية!!
ثروت الخرباوي
الإخوان جماعة الدماء والخيانة
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

إيناس عبد الدايم: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني في الثقافة

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزة الفنون

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر