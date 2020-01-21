مصرع «تباع» سقط من أعلى سيارة نقل ببنى سويف

لقي "تباع" مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقط من أعلى سيارة نقل، بمدخل قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف.تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شاب إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل بمدخل قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف.بالانتقال والفحص تبين وصول "نادر.أ.ح" 20 سنة، تباع ومقيم بقرية الشناوية مركز ناصر، شمال المحافظة جثة هامدة، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل، أثناء عمله بقرية منقريش التابعة لمركز بني سويف، دون وجود شبهة جنائية.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة.