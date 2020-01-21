أية عز الدين تحتفل بتوقيع «بس ما تقولش بنت» في معرض الكتاب.. الجمعة

تحتفل الكاتبة الساخرة أية عز الدين بتوقيع كتابها الاجتماعي الثاني "بس ما تقولش بنت" الصادر عن دار دريم بن، بصالة ١ داخل معرض الكتاب في الرابعة عصرا، يوم الجمعة المقبل.وتتناول عز الدين بأسلوبها الساخر العادات التقليدية التي تتبعها الأسر في التربية من حجب المعلومات الحقيقة عن الأبناء فيما يخص موضوعات يعتبرونها محظورة وممنوع الاقتراب منها مثل المخدرات والجنس، بالإضافة إلى التربية بمبدأ المسلمات المطلقة في الصواب والخطأ دون تبريرات واقعية تحترم عقول النشء.