الديهي عن تسريبات محمد علي: فكرني بالشيخ حسني في الكيت كات

سخر الإعلامي نشأت الديهي من المقاول الهارب محمد علي لتسريبه للمحادثات التي تمت بينه وبين عدد من قيادات الإخوان، قائلًا: "شرب سيجارتين حشيش، ونزل المحادثات على صفحته على «فيسبوك» فضيحة، فكرني بمحمود عبد العزيز في فيلم الكيت كات لما فضح الناس كلها، وهو فاكر إن محدش سامعه، لكن الميكروفون كان شغال".أضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء:"محمد علي الخمورجي بتاع النسوان الذي يتم تحريكه من قبل الإخوان، نشر محادثاته مع ياسر العمدة، وهو يحذره من الإخوان في تركيا، ومن أيمن نور وزبانيته والتي جاء فيها: "أنا مكلمك عشان موضوع إسطنبول، شكلها نصباية، أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته، وبيحاولوا يستغلوك".ولفت الديهي إلى أن العاملين بقنوات الإخوان عندما شاهدوا تسريبات محمد علي تحدثوا عن أن هاتف محمد علي تم سرقته بمصر في محاولة للتستر على الأمر وتواصلوا مع الإدارة للحصول على مستحقاتهم التي تضمنتها تسريبات محمد علي.