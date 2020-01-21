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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرياض: حصيلة طرح أرامكو ستتوجه لتطوير الصناعة العسكرية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:45 م
محمد عبدالله الجدعان،
محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي
سيد ابراهيم ووكالات
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قال محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وسط توترات مع إيران.

أضاف الجدعان، فى تصريحات الثلاثاء، أن هناك "جهود جادة" لتهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في ضربة جوية أمريكية، ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.

وتابع في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، "إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية.

"علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح.. نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار".

وأشار إلى أنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي ثلاثين مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال.

أضاف: "ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة".

ويتوقع وزير المالية السعودي، مزيدًا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.

وتوقع عجزًا بنهاية العام أقل مما أُعلن الشهر الماضي، عندما قالت الرياض إنها قد تواجه عجزا بحوالي خمسين مليار دولار هذا العام.

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