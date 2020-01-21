إسلام وهبان يدير ندوة عن الـ«بوكتيوبرز» بمعرض الكتاب

يدير الكاتب الصحفي إسلام وهبان، مدير نادى القراء المحترفين على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ندوة «بوكتيوبرز: قصتي كيف بدأت؟» ضمن المبادرات الشبابية التي تعرض خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة شباب إفريقيا.وتستضيف الندوة عددا من أبرز البوكتيوبرز بمصر وهم: إسماعيل الإبياري - مي مجدي - محمد شادي - عمرو المعداوي - أميرة محمود.يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنطلق غدًا الأربعاء، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، للعام الثاني على التوالي.وتقام تلك الدورة تحت شعار «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع» بمشاركة 40 دولة، وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام، وتضم 808 أجنحة عرض و900 دار نشر، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، فضلًا عن إقامة 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.ويستضيف معرض الكتاب هذا العام 38 دولة، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة إفريقية هى «السودان، غانا، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، نيجيريا».