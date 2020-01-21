مصر تقفز 69 مركزًا فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الإنترنت الثابت خلال 2019

كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس متوسط سرعات الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر لتصل إلى ٢٦.٥ ميجابتث بنهاية عام ٢٠١٩، مقارنة بـ٦.٥ ميجابتث فى ديسمبر ٢٠١٨، وهو الأمر الذى يوضح تضاعف متوسط سرعات الإنترنت فى مصر ٤ أضعاف خلال عام ٢٠١٩. وبذلك تكون مصر فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تحسن متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنسبة ٤٠٠٪ خلال عام ٢٠١٩، كما تقدمت ٣٤ مركزًا مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠١٩.

كما تقدم ترتيب مصر ٦٩ مركزًا لتحتل المركز الـ٩٧ مقارنة بالمركز الـ١٦٦ عالميًا فى ديسمبر ٢٠١٨، وتقدم ترتيبها ٣٤ مركزًا، لتحتل المركز الـ٦ مقارنة بالمركز الـ٤٠ على مستوى إفريقيا فى ديسمبر ٢٠١٨.

ونجحت مصر منذ منتصف ٢٠١٨ فى ضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية المعلوماتية بنحو مليار و٦٠٠ مليون دولار، من أجل رفع كفاءة شبكة الإنترنت وإحداث هذا التطور الملحوظ فى شبكات الاتصالات، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية التى يعد التحول الرقمى أحد أهم أركانها، وفى هذا الصدد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية، والشبكة الرئيسية، وشبكات التراسل، وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN، اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.