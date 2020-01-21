خدمات نقابية جديدة لمحامي كفر الشيخ

التقى النقيب العام سامح عاشور، اليوم الثلاثاء، وفد نقابة محامي كفر الشيخ برئاسة النقيب مدحت بدوي، وحضور عبدالجواد أحمد وصلاح مقلد عضوي مجلس النقابة العامة.وقال عبدالجواد أحمد، إن اللقاء شهد تأكيد ودعم أعضاء النقابة الفرعية لقرارات النقابة العامة خاصة في ملفي التنقية، والتعليم المفتوح، كما شهد تناول كافة الخدمات المقدمة لمحامي كفر الشيخ وتوفير المزيد منها.وفي السياق نفسه أكد صلاح مقلد، أن اللقاء شهد موافقة النقيب العام على صرف مستحقات الصيدليات المتعاقد معها بكفر الشيخ، وتقديم مقترحات لتخصيص ناد رياضي واجتماعي للمحامين بالمحافظة.