إنشاء أول مركز متخصص فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات «الفايبر»

انتهى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITIDA»، والمعهد القومى للاتصالات «NTI» من إنشاء أول مركز تدريب متخصص فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية «الفايبر»، وذلك بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية. وتسعى وزارة الاتصالات إلى تعميم استراتيجية الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، خاصة داخل المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إنشاء مركز للبيانات العملاقة وآخر للتحكم وإدارة العاصمة كأكبر مركزين تكنولوجيين فى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وتستهدف الدولة إنشاء نحو ١٤ مدينة ذكية جديدة، بالإضافة إلى توصيل شبكة الألياف الضوئية «الفايبر» إلى نحو ٣٣ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بنحو ٢٧ محافظة باستثمارات تتخطى ٦ مليارات جنيه خلال ٣٠ شهرًا. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وما تستلزمه من تطوير للبنية التحتية لزيادة سرعات الإنترنت واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتوسع فى تركيب شبكات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وإعداد وتأهيل متخصصين فى تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك بهدف توفير المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

ويضم المركز الجديد ٤ معامل متخصصة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتقدمة وفقًا لأعلى المعايير الدولية فى كل مراحل التشغيل والتركيب والصيانة المختلفة لشبكات الألياف الضوئية، وذلك لكى تحاكى بيئة العمل الفعلية وهى: معمل تكنولوجيا «FTTH» الخاص بتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل، ومعمل للتدريب على الأعمال الخارجية بالمواقع، ومعمل للتدريب على شبكات الألياف الضوئية فى مراكز البيانات، ومعمل الاختبارات. ومن المخطط أن يدرب المركز فى المرحلة الأولى ما يزيد على ٣٠٠٠ متخصص فى هذا المجال سنويًا، من حملة المؤهلات المختلفة وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يستمر التدريب لمدة أسبوعين متواصلين يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من المركز تؤهله للحصول على فرصة عمل فى هذا المجال فى شركات الاتصالات. وقالت وزارة الاتصالات إن التكنولوجيا وحدها لا تكفى ولكن الأهم هو تأهيل الموارد البشرية القادرة على استخدام هذه التكنولوجيات وإدارتها واستخراج ما بها من فوائد، مشيرة إلى الاتفاق على إقامة مراكز للتدريب على تقنيات الألياف الضوئية داخل منافذ التدريب التابعة للوزارة فى المحافظات المختلفة، فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة الفرصة للشابات والشباب فى كل أنحاء الجمهورية للالتحاق بهذه البرامج التدريبية.

