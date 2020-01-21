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محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يرأس أول اجتماعات «ضمان الجودة»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:42 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
محمد علي مهدي
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عقد الاجتماع الأول لمركز ضمان الجودة بجامعة الوادي الجديد، بحضور السادة عمداء الكليات والسادة وكلاء الكليات والسادة مديري وحدات الجودة بالكليات المختلفة، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، أن معايير الجودة في التعليم العالي تهدف إلى تخريج طلاب بجودة عالية وفاعلية متميزة في المجتمع وسوق العمل، ولديهم قدرات عالية على التكيف وحل العقبات التي قد تعترض مسار حياتهم العلمية والعملية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على حشد طاقات الجميع من العاملين والمستفيدين من العملية التربوية، لتحقيق أهداف الجامعة، فعلى الجميع أن يبذل قصارى جهده كما لو كان ذلك هدفه الشخصي.

وأشار الدكتور ماهر زنقور مدير وحدة ضمان الجودة إلى أن الكليات بصدد إنشاء وحدات الجودة والاعتماد لديها وتم البدء في عمل ورش عمل لنشر ثقافة الجودة لديها على فئات وعينات من الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس ومجتمع خارجي شريك للكليات والمركز حاليا بصدد إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، ويتحرك بخطوات مقننة وثابتة في ذلك تتلخص في البدء بدراسة وتحليل الوضع الراهن للجامعة وعمل ورش عمل في كل كليات الجامعة لعصف للأفكار حول الاستبانات، والتي تم بناؤها في ضوء معايير الاعتماد المقررة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وكذلك تم تحكيمها من قبل مراجعين خارجيين دوليين ليتم عرضها بصورة نهائية على رئيس الجامعة لإقرارها واعتمادها للتطبيق على كل الفئات المستهدفة، ومنها نبدأ في تجهيز الخطط التنفيذية الفرعية والأساسية لبناء الخطة الاستراتيجية للجامعة وكذلك المركز بصدد إعداد خطة تدريبية لكل الاعضاء بالكليات في توصيف المقررات في ضوء المعايير المعتمدة ودورات عن كيفية نشر ثقافة الجودة.

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