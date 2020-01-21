«عايزكم تدعولي»: ماذا يعاني الفنان يوسف فوزي؟

أكد الفنان القدير يوسف فوزي رضاه التام بقضاء الله بعد إصابته بمرض نادر في المخ ليس له علاج فى مصر والعالم.طالب فوزي، في مداخلة متلفزة، متابعيه بالدعاء له، مؤكدًا أنه لا يحتاج شيء سوى الدعاء، فقط، مؤكدة أن الصحة نعمة كبيرة للإنسان.وأثار يوسف فوزي موجة من التعاطف معه على منصات التواصل بعدما أجرى حوارًا مع إحدى المواقع الإخبارية وقد ظهر عليه أعراض المرض، الأمر الذي أثار كثيرًا من الجدل بين رواد هذه المنصات بين مؤيد ومعارض.