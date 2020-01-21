صناع «لص بغداد»: عمل مصرى بمستوى عالمى.. وتقنياته من هوليوود

محمد إمام.. تدرب 6 ساعات يوميًا للوصول إلى «الفورمة» المطلوبة

فتحى عبدالوهاب: العمل شاهد على تطور الصناعة

ياسمين رئيس: صبغت شعرى لتجسيد فتاة مهووسة بالتاريخ.. وخالد موسى موهوب





محمد عبدالرحمن: التصوير مرهق.. والكواليس ممتعة

أمينة خليل: رئيسة عصابة.. و«اتعلمت الأكشن»

بيومى فؤاد: صورنا فى أكثر من «لوكيشن»





وجبة سينمائية دسمة ينتظرها عشاق السينما، تتمثل فى انطلاق عرض فيلم «لص بغداد» فى أكثر من ١٠٠ دار سينما بكل محافظات الجمهورية، اليوم، مع عرضه فى عدد كبير من الدول العربية.وخلال السطور التالية، يتحدث صناع «لص بغداد»، لـ«الدستور»، ومنهم ياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وبيومى فؤاد، وفتحى عبدالوهاب، عن تجربتهم مع العمل، والكواليس الخاصة بتصويره وقصته، إلى جانب آرائهم حول المنافسة الجارية فى موسم «الكريسماس» ومنتصف العام.يعد الفيلم البطولة السينمائية الرابعة للنجم محمد إمام، بعد أفلام «كابتن مصر»، و«جحيم فى الهند»، و«ليلة هنا وسرور»، لكن يرى «إمام» أن «التجربة الجديدة تختلف تمامًا عن سابقاتها»، ويقدم «إمام» دورًا له طبيعة مغايرة عما قدمه من قبل فى السينما، ويعتمد خلاله على «الأكشن الكوميدى»، وهو ما جعله يؤدى تدريبات بدنية صعبة للغاية، وصلت إلى ٦ ساعات يوميًا، من أجل أن يصل إلى «الفورمة» المطلوب الظهور عليها خلال العمل حسب قوله.وتعتبر شخصية «يوسف الراوى»، التى يجسدها إمام خلال العمل أكثر الشخصيات صعوبة فى مشواره الفنى، وهو ما يبينه تعرضه لإصابات عديدة بسبب صعوبة المشاهد، التى كانت أبرزها ما صوره على عمق ٦ أمتار تحت الماء دون جهاز أكسجين أو نظارة أو بدلة غطس. وفى التفاصيل يجسد «إمام» دور شخص يبحث عن كنز مفقود، ويواجه العديد من العواقب، التى تقف فى طريق تحقيق ذلك، ومع الأحداث يقابل العديد من الشخصيات التى تساعده، وأخرى تقف ضده فى إطار من الغموض والتشويق طوال الأحداث».ويعتبر الفيلم هو التعاون الثانى بين شركة «سينرجى» ومحمد إمام، بعدما قدما معًا فيلم «ليلة هنا وسرور» قبل عامين، وحصد أكثر من ٣٥ مليون جنيه فى شباك التذاكر.وقال مصدر من فريق العمل إن السيناريست تامر إبراهيم كتب قصة الفيلم بالاتفاق مع مخرجه أحمد خالد موسى، بعد لقاء جمعه بالدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، الذى تحدث معه حول أمنيته فى تقديم عمل سينمائى يظهر عبقرية الحضارة المصرية القديمة والأماكن السياحية الموجودة فى أرجاء مصر، ليكون العمل بمثابة دعاية للسياحة المصرية بشكل غير مباشر.وأضاف أن «العمل يتناول قصة عدد من الأشخاص يبحثون عن كنز مفقود منذ آلاف السنوات، فى عدة مزارات فرعونية، وتم تصويره فى مناطق عدة ما بين سيوة والأقصر والغردقة، بجانب الإمارات وعدد من الدول الأوروبية»، مرجحًا أن يكون للفيلم جزء ثان، خاصة أن قصته بها العديد من الحكايات، التى من الممكن تقديمها فى مواسم مقبلة.عبر النجم فتحى عبدالوهاب عن سعادته بالمستوى المتطور، الذى تشهده السينما المصرية هذه الفترة، معتبرًا أن فيلم «لص بغداد» يعبر عن هذا التطور الكبير. وكشف «عبدالوهاب» عن أنه يظهر خلال الفيلم بشخصية «خالد»، الذى يبحث هو الآخر عن الكنز المفقود، مرجعًا تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة إلى أن «منظومة الصناعة والسينما هى ما تحدد الموعد النهائى لعرضه للجمهور، وأقصد بذلك المنتج والمسئول عن التوزيع، فهما يعلمان خبايا هذه الأمور بشكل أفضل، لما لهما من دراية كاملة بشأنها».وعن المنافسة خلال الموسم الجارى، قال: «أتمنى أن يقدم الجميع مستوى محترمًا ومميزًا فى المنافسة، والتطور الموجود فى الصناعة السينمائية يفيد الجمهور فى المقام الأول، ويعود على الجميع بالنفع».قالت الفنانة ياسمين رئيس إن «لص بغداد» تجربة جديدة ومختلفة عليها، سواء من ناحية القصة، أو طريقة أدائها الشخصية الخاصة بها فى أحداث العمل، التى دفعتها لتغيير لون شعرها، معتبرة تجسيدها الدور «تحديًا».وأوضحت «ياسمين» أنها تقدم شخصية «سلمى سليمان»، وهى فتاة مهووسة بالتاريخ وتتورط مع «يوسف»، الذى يقدمه الفنان محمد إمام، للوصول إلى «كنز مفقود»، مشيرة إلى إعدادها وتحضيرها للشخصية بشكل جيد، مع المخرج أحمد خالد موسى.وأضافت: «الشخصية عندها (لزمات) وتفاصيل كوميدية سيلاحظها الجمهور منذ الظهور الأول لها فى الفيلم، وبذلت مجهودًا كبيرًا جدًا من أجل تقديمها، خاصة أنها تظهرنى بشكل جديد ومختلف فى السينما، مع بحثى طوال الفترة الماضية عن طريقة لتغيير جلدى».وعن كواليس العمل، قالت إنها شعرت بحزن شديد فى آخر يوم تصوير، نظرًا لكواليس الفيلم الممتعة، والمواقف الكوميدية، التى جمعتها مع أبطاله: محمد إمام، وأمينة خليل، وفتحى عبدالوهاب، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، مضيفة أن «روح المحبة والود كانت سمة دائمة بين الجميع خلال التصوير».ووصفت محمد إمام بأنه «فنان أكشن من العيار الثقيل»، إلى جانب إتقانه الكوميديا، معتبرة أنه «يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل أن يظهر بشكل قوى ومختلف عن أى عمل قدمه، كما يحرص طوال الوقت على التعاون مع باقى فريق العمل، سواء ممثلون أو إخراج أو أى شخص فى اللوكيشن، من أجل أن ينعكس ذلك فى التصوير».وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى، للمرة الثانية، بعد أن شاركت معه لأول مرة كضيفة شرف فى مسلسل «الميزان» منذ عدة سنوات، قائلة: «هو من أمهر وأهم المخرجين على الساحة الفنية فى الوقت الحالى، ويطمح لتقديم أفضل التقنيات فى أعماله، لذلك ستجد كل تجاربه، سواء فى السينما أو الدراما، مختلفة».واختتمت بأن تجربة «لص بغداد» جديدة ومختلفة على السينما المصرية، متوقعة أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، بعد أن يشاهده الجمهور ويتفاعل مع التقنيات العالمية المستخدمة فى تصويره.رأى الفنان محمد عبدالرحمن أن «لص بغداد» مختلف عن بقية الأعمال السينمائية، لأن قصته جديدة وفى سياق مختلف تماما عما هو متداول حاليًا، مشيرًا إلى أن التصوير أرهق المشاركين فى العمل كثيرًا، لكن هذا الأمر يجعله متفائلًا للغاية بقدرة الفيلم على الوصول لقلوب الجمهور، لأنه «كلما تعبت أكثر اقتربت من النجاح».وقال «عبدالرحمن»: «كواليس العمل كانت ممتعة، والعمل مع بطله محمد عادل إمام وباقى الفريق كان مميزًا بالنسبة لى، على الرغم من وجود مشاهد صعبة».وكشف عن تفاصيل دوره، قائلًا: «أقدم شخصية أحد أصدقاء محمد إمام الذين يبحثون عن الكنز، ضمن مجموعة من صائدى الكنوز، ومع الأحداث نتعرض أنا ومحمد إمام إلى العديد من المشكلات والعقبات، التى تقف أمامنا خلال بحثنا عن هذا الكنز».وأعرب عن تفاؤله الكبير بالموسم السينمائى الحالى، معتبرًا أن وجود أكثر من موسم سينمائى واحتدام المنافسة بين الأفلام شىء جيد للغاية، لأنها تفيد الجمهور فى المقام الأول، قائلًا: «تنوع الأعمال وأشكالها يعود فى النهاية لصالح المشاهدين تمامًا، وأنا أتمنى أن تزيد الأعمال المتنافسة فى كل المواسم للضعف».واختتم: «متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال حول العمل، لأننا تعبنا كثيرًا لتقديمه بالشكل الراقى والمختلف الذى يظهر للجمهور، وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع».كشفت الفنانة أمينة خليل عن أنها تقدم شخصية مختلفة وجديدة عن نوعية الأدوار، التى اشتهرت بها منذ انطلاقتها الفنية، وذلك بتجسيد دور فتاة تترأس إحدى العصابات، ما تطلب أداء الكثير من مشاهد الحركة والقتال الصعبة والخطرة للغاية، التى تدربت عليها لوقت طويل جدًا قبل التصوير مع متخصصين فى هذا المجال.وقالت «أمينة» إنها لم تتردد للحظة عندما عرض عليها المخرج أحمد خالد موسى سيناريو العمل، بعد أن وجدته مختلفًا للغاية، كما أن شخصيتها فيه جديدة عليها، لذا قررت خوض هذا التحدى، وبالرغم من الإرهاق، الذى تعرضت له أثناء التحضير والتصوير، استمتعت بهذه التجربة.ورأت أن الفنان محمد إمام يطور من أدواته وإمكانياته طوال الوقت، قائلة: «شاركت معه من قبل فى عمل درامى عام ٢٠١٤، وخلال هذه السنوات لم نلتق حتى جمعنا (لص بغداد)، وانبهرت بحالة التطور الكبير التى ظهر عليها، وتقديمه العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات الصعبة التى بذل فيها مجهودًا كبيرًا». ووصفت خالد موسى بأنه مخرج موهوب ومتميز، ولديه رؤية مختلفة لكل شخصية يختارها فى العمل الذى يخرجه، ويحرص دائمًا على ظهور كل فنان بشكل مختلف عما اعتاد الجمهور أن يراه عليه.وأعربت عن سعادتها الشديدة بانطلاق عرض الفيلم فى الدور السينمائية، معتبرة أن توقيت العرض مناسب ومميز، لأن المنافسة فيه تكون أقل من مواسم الأعياد، مختتمة: «أتشوق لمعرفة ردود أفعال الجمهور على هذه التجربة، خاصة أننى أقدم شخصية جديدة تنقلنى إلى منطقة مختلفة».أعرب الفنان بيومى فؤاد عن سعادته بالمشاركة فى العمل الذى يعتبر التعاون الرابع مع الفنان محمد إمام على مستوى السينما، معتبرًا «لص بغداد» واحدًا من الأعمال الصعبة على مستوى الإخراج، وفى القصة نفسها.وقال «بيومى»: «نتمنى أن نجعل الجمهور يشاهد عملًا بمحتوى مغاير عما رآه من قبل، خاصة أن فكرته جريئة ومختلفة، وأتوقع أن تفاجئ المشاهد خلال متابعته إياها على شاشات السينما».وأضاف: «أعتبر الفيلم من الأعمال المهمة فى السينما مؤخرًا، وكواليسه كانت ممتعة ويملؤها الضحك والفكاهة، خاصة أننا صورنا فى أكثر من لوكيشن، بعيدًا عن الأماكن المعروفة والمتداولة».