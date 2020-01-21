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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، الثلاثاء، بنحو أكثر من 1%، وذلك بعد ان ارتفع خام "برنت" أمس الأثنين إلى نحو 66 دولار للبرميل، بعد حالة التوترات التى تشهدها المنطقة حاليًا فى العديد من الدول المنتجة للنفط، ومخاوف من نقص الإمدادات من الخام على خلفية إعلاق أكبر حقلين للنفط في ليبيا.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1% ليسجل نفط خام برنت 64.65 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير إلى 58.42 دولار للبرميل.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إن إغلاق حقلين رئيسيين من النفط في جنوب غرب ليبيا يوم الأحد بعد إغلاق خط أنابيب، من المحتمل أن يتسببا في خفض جزئي لإنتاج البلاد النفطي عن مستواه الطبيعي.

وتوقع المستثمرون استئناف إنتاج ليبيا للنفط في أعقاب إعلان مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة"، والتي تعد بمثابة تنازل قانوني عن الالتزامات التعاقدية من جانب كلا الطرفين.

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