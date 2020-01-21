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منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:21 م
الخطيب
الخطيب
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تلقت «الدستور» اتصالًا هاتفيًا من النادي الأهلي يؤكد استجابة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لنداء الطفل على أحمد هاني، بطل ألعاب القوى لذوي الهمم، الذي عبّر عن حلمه بلقاء بيبو، خلال مقابلة مع «الدستور» اليوم.

«طلب لـ بيبو».. طفل من ذوي الهمم يحلم بلقاء الخطيب ودخول الأهلي

ورحب بيبو باستقبال اللاعب ظهر السبت المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وسيلعب معه بملعب مختار التتش، ويلتقط بعض الصورة التذكارية، وتلبية كل ما تحدث عنه في حواره مع «الدستور».

كانت «الدستور» قد التقت باللاعب الذي عبر عن عشقه لبيبو، وحلمه بلقائه، وهو ما أكدته والدته أيضًا، بأنها تمنى نفسها بأن يوافق الخطيب على طلب نجلها، لأنه سيسعده كثيرًا.

يقول علي، 13 عامًا، وهو في الصف الثاني الإعدادي إنه يطمح فى أن يدخل النادى الأهلى ويلعب هناك، قائًلًا لـ"الدستور": "نفسي أدخل النادي الأهلى ولو مرة واحدة وألعب جوا يا كابتن محمود".

أضاف هانى أنه بطل الجمهورية فى ألعاب القوى وحاصل على عدد 43 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز قائًلا:" بحلم أسلم عليك يا كابتن بيبو"، موضحًا أنه حصل على هذه الميداليات في الجري لمسافات طويلة تصل إلى 400 و800 متر ضمن ألعاب القوى.

من جانبه، قالت فجر كمال والدة الطفل إن حلمه الوحيد أن يقابل كابتن بيبو ويتصور معه، مؤكدة أنه يعشق النادي الأهلي وتتمنى تحقيق حلم إبنها البسيط قائلة:" لو ده طبعًا اتحقق هكون متشكرة ليه جدًا".

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