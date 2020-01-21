الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

ورحب بيبو باستقبال اللاعب ظهر السبت المقبل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وسيلعب معه بملعب مختار التتش، ويلتقط بعض الصورة التذكارية، وتلبية كل ما تحدث عنه في حواره مع «الدستور».كانت «الدستور» قد التقت باللاعب الذي عبر عن عشقه لبيبو، وحلمه بلقائه، وهو ما أكدته والدته أيضًا، بأنها تمنى نفسها بأن يوافق الخطيب على طلب نجلها، لأنه سيسعده كثيرًا.يقول علي، 13 عامًا، وهو في الصف الثاني الإعدادي إنه يطمح فى أن يدخل النادى الأهلى ويلعب هناك، قائًلًا لـ"الدستور": "نفسي أدخل النادي الأهلى ولو مرة واحدة وألعب جوا يا كابتن محمود".أضاف هانى أنه بطل الجمهورية فى ألعاب القوى وحاصل على عدد 43 ميدالية ما بين ذهب وفضة وبرونز قائًلا:" بحلم أسلم عليك يا كابتن بيبو"، موضحًا أنه حصل على هذه الميداليات في الجري لمسافات طويلة تصل إلى 400 و800 متر ضمن ألعاب القوى.من جانبه، قالت فجر كمال والدة الطفل إن حلمه الوحيد أن يقابل كابتن بيبو ويتصور معه، مؤكدة أنه يعشق النادي الأهلي وتتمنى تحقيق حلم إبنها البسيط قائلة:" لو ده طبعًا اتحقق هكون متشكرة ليه جدًا".