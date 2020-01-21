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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء لبنان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:07 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب
منة سالم
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أعلنت قناة «المنارة» اللبنانية منذ قليل، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب إلى قصر الرئاسة، تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن الشعب اللبناني بلا حكومة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر بمواجهة احتجاجات عارمة.

واعتبرت بعض الصحف في الأيام الماضية أن العقبات أمام تشكيل الحكومة متعددة وتتمثل في الخلاف على حجم الحكومة بين فريق يرغب في أن تضم 24 وزيرا وإصرار رئيس الوزراء المكلف حسان دياب على أن تكون من 18 وزيرا فقط، وخلافات على بعض أسماء المستوزرين ودمج الوزارات وحصة التيار الوطني الحر وإصراره على الحصول على 7 مقاعد وزارية في حكومة من 18 وزيرا، والخلاف على موقع نائب رئيس الوزراء وإلحاق حقيبة وزارية به من عدمه، وخلافات حول وزارة الاقتصاد وإلى أي حصة وزارية ستؤول، ورفض تيار المردة إعطاء الثلث المعطل داخل الحكومة للتيار الوطني الحر، والاعتراض الكاثوليكي على حجم تمثيل الطائفة بإعطائها وزيرا واحدا وحقيبة واحدة، وإصرار الحزب الديمقراطي اللبناني على بقاء وزارة الصناعة ضمن حصة الطائفة الدرزية، وإعادة طرح مسألة التمثيل الوزاري للحزب السوري القومي الاجتماعي.

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