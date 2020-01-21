نشأت الديهي: «الإخوان اختلفوا على الغنائم ففضحوا بعض»

علق الإعلامي نشأت الديهي، على التسريبات التي نشرها العاملون بقناة لشرق على حساابها الرسمي على "تويتر"، قائلًا:"فضحوا بعض، مش عشان ضميرهم فاق، وإنما اختلفوا على الغنائم، الموضوع ليس فيه شئ لله".أضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten":"اللي يقول لك هي لله، قول له اخرس يا كداب يا منافق، لا يوجد بها شئ لله، كل ما قامت به الجماعة منذ دشنها حسن البنا ليس فيها شيء لله".وأردف:"فيه ناس مغرر بها، فيه ناس مضحوك عليهم، لكن ما فيها شيء لله، كلها في سبيل أمور دنيوية، في سبيل المال والسلطة، معتز مطر ومحمد ناصر يجاهدان في سبيل الشيطان، مقابل 60 ألف دولار في الشهر".ولفت الديهي، غلى أن الإعلامي حسام الغمري كشف في استقالته المسببة والتي سربها العاملون في قناة الشرق، أن القناة أرسلت له فيديو مفبركًا، عن حدوث تفجير بالكعبة المشرفة، ولكنه لم يستجب لهم وطلب منهم التحقق من صحة الخبر، وبالفعل كان الفيديو والخبر مفبركين بشكل كامل، ونوه إلى أن الإعلامي معتز مطر نشر وثائق عن حصول أعضاء البرلمان على ساعات كمكافأة، وثبت أن هذه الوثائق مفبركة بشكل كامل، وهو ما عرض القناة لحرج كبير.