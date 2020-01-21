رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي: «الإخوان اختلفوا على الغنائم ففضحوا بعض»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:59 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق الإعلامي نشأت الديهي، على التسريبات التي نشرها العاملون بقناة لشرق على حساابها الرسمي على "تويتر"، قائلًا:"فضحوا بعض، مش عشان ضميرهم فاق، وإنما اختلفوا على الغنائم، الموضوع ليس فيه شئ لله".

أضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten":"اللي يقول لك هي لله، قول له اخرس يا كداب يا منافق، لا يوجد بها شئ لله، كل ما قامت به الجماعة منذ دشنها حسن البنا ليس فيها شيء لله".

وأردف:"فيه ناس مغرر بها، فيه ناس مضحوك عليهم، لكن ما فيها شيء لله، كلها في سبيل أمور دنيوية، في سبيل المال والسلطة، معتز مطر ومحمد ناصر يجاهدان في سبيل الشيطان، مقابل 60 ألف دولار في الشهر".

ولفت الديهي، غلى أن الإعلامي حسام الغمري كشف في استقالته المسببة والتي سربها العاملون في قناة الشرق، أن القناة أرسلت له فيديو مفبركًا، عن حدوث تفجير بالكعبة المشرفة، ولكنه لم يستجب لهم وطلب منهم التحقق من صحة الخبر، وبالفعل كان الفيديو والخبر مفبركين بشكل كامل، ونوه إلى أن الإعلامي معتز مطر نشر وثائق عن حصول أعضاء البرلمان على ساعات كمكافأة، وثبت أن هذه الوثائق مفبركة بشكل كامل، وهو ما عرض القناة لحرج كبير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: إذاعة "BBC" تعادي مصر بشكل واضح وتنشر "هراء" (فيديو)

محمد الباز يفضح تناقض الإخوان حول رفع الدعم عن المحروقات

الديهي لـ عصام حجي: "مريض نفسي ومرتزق يهاجم مصر بالخارج"

"#الجزيرة_كدابة".. هاشتاج يجتاح تويتر لفضح القناة المشبوهة

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

منذ يوم

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

منذ يوم

مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

جورج بهجوري يفتتح معرض الفنان صلاح بطرس بجاليري بهلر (صور)

«دراسات في النظم القرآني».. جديد في معرض الكتاب

مناقشة كتاب «حياة الشهداء» بـ«ثقافة الأقصر»