ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية المغشوشة في المرج

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.أسفرت تلك الحملات - خلال 24 ساعة – بإشراف اللواء عصام العزب مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بالاشتراك مع أقسام التموين بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، عن ضبط مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2،600 طن "زيت طعام – بطاطس – ملح طعام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر– 750 كيلو جرام "مقرمشات" منتج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استكمال الحملات.