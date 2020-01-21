محامٍ يطالب مرشد الإخوان بتعويض 3 ملايين جنيه لتضرره من فكر الجماعة

أقام المحامي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، تامر زكي أبوسليمان، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بدفع تعويض له قدره 3 ملايين جنيه، لتضرره من فكر الجماعة والتسبب في حبسه.ترجع تفاصيل الواقعة إلى سابقة حبس المذكور على ذمة القضية رقم ٢٤٣٣٧ ٢٠١٧ جنايات مينا البصل باتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وبعد الإفراج عنه مؤخرا أعلن انشقاقه عن الجماعة، وإقامته الدعوى رقم ١٨٥٢٠١٩ الدائرة 2 تعويضات والمحدد لها جلسة غدا؛ للنظر فيها بمطالبته مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بالتعويض للأضرار التي لحقت به نتيجة فكر الجماعة الإرهابية.