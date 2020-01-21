جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

عقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مبادرة تحدي الأمية التي أطلقتها جامعة عين شمس برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب يسر، وكيل كلية الحقوق والدكتور حازم محمود راشد، وكيل كلية التربية والدكتور اميرة أحمد يوسف وكيل كلية البنات، والدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار، الدكتورة نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار ومنسّقي المشروع بكليات التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب وممثل رعاية الشباب ومديري أفرع القاهرة والجيزة والقليوبية لتعليم الكبار.جاء ذلك في ضوء إصدار مجلس الجامعة قرار إلزام طلاب بعض الكليات بالمساهمة في محو الأمية كواجب وطني، وتم مناقشة طرق تفعيل الجهات المشاركة وأدوارها في تحفيز ومتابعة الطلاب المشاركين بالكليات المعنية والإجراءات التنفيذية لبدء حملات التوعية والحشد للطلاب.عقب الاجتماع، توجه منسّقو المشروع بزيارة ميدانية لمركز تعليم الكبار أثناء عقد إحدى الدورات التدريبية لإعداد طالبات الجامعة للعمل بالمشروع.