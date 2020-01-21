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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ثروة بريدا» تكشف خطة التصنيع المحلي لرؤوس آبار البترول

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:37 م
ثروة بريدا
ثروة بريدا
سيد ابراهيم
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قال المهندس أسامة صبري، رئيس شركة ثروة بريدا، التابعة لقطاع البترول المصري، إن الشركة تنفذ خلال الفترة المقبلة استراتيجية طموحة للتوسع بمجالات التصنيع والتجميع لرؤوس الآبار والصمامات البترولية طبقًا لاتفاقية Know-How الموقعة بين شركتي ثروة بريدا بتروليم سيرفيس وشركة بريدا إنرجيا الإيطالية، وكذلك التوسع في مجال خدمات الإصلاح والصيانة لدعم شركات قطاع البترول الشقيقة وكذلك العمل بالأسواق الخارجية.

وأشار رئيس ثروة بريدا في تصريحات له، إلى أن الشركة تجاوزت مرحلة التجميع والاختبار المحلي إلى مرحلة التصنيع المحلى بنسبة تصل لـ30-40%، وقد قامت لجنة من المعهد الأمريكي للبترول API بزيارة لمصنع الشركة بمدينة بدر والتحقق من الإمكانيات والقدرات التصنيعية الحديثة المتوفرة لدى الشركة.

وأكد أنه من المتوقع خلال يناير الجارى توقيع العقود المبدئية لمضاعفة مساحة مصنع الشركة بمدينة بدر لتصل لـ5000 متر مربع باستثمارات تبلغ 40 مليون جنيه، تشمل شراء أرض المصنع الجديد وعمل التجهيزات الإنشائية وشراء ماكينات جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة لتصل لـ300 -350 رأس بئر والصمامات الملحقة سنويا بدلًا من 150-200 رأس بئر والصمامات الملحقة حاليا بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات العملاء داخليًا وخارجيًا بنسبة كبيرة.

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