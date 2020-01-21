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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التعليم العالي يلتقي طلاب كليات الطب قبل تدريبهم في اليابان

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:35 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، طلاب كليات الطب بالجامعات المصرية المتفوقين فى الامتحان الإلكتروني الموحّد، الذى أشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل سفرهم لليابان للتدريب بجامعتي طوكيو وهيروشيما.

يأتي ذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقّع بين الوزارة والبنك الأهلي المصرى وبنك مصر؛ بهدف إيفاد البعثات الدراسية والعلمية مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية لتحقيق خطط التنمية، بحضور الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم للتدريب فى اليابان، والذين اجتازوا الامتحان المعرفى الموحد فى الطب فى مارس الماضى، لافتًا إلى تعميم الامتحانات المعرفية الموحدة على مستوى القطاع الطبى والصحى ليتم تعميمها بعد ذلك سواء على مستوى الامتحانات الداخلية أو امتحانات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضح عبدالغفار أن الأسئلة التى تم وضعها فى الامتحان المعرفي الموحد وضعت تبعا لمعايير عالمية وتقيس المستوى الحقيقى للطالب.

أضاف الوزير أنه تقدم للامتحان 3400 طالب وطالبة من ٢١ كلية طب على مستوى محافظات مصر، وأفرز الامتحان عددا من الطلاب النابغين، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الطلاب، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرى فى الطالب النابغ ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن جامعتى طوكيو وهيروشيما اللتان سيزورهما الطلاب خلال رحلتهم العلمية باليابان متميزة، حيث يوجد بهما مستشفيات متميزة وعلى أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الطلاب سيتلقون تدريبا عمليا ونظريا داخل تلك المستشفيات.

وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب باليابان، متمنيا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من هذا التدريب المهم تؤهلهم للنجاح والتميز فى حياتهم العملية.

وقدم وزير التعليم العالي الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة حسام عبدالغفار، ولقطاع الشئون الثقافية والبعثات برئاسة كاميليا صبحى، والمكتب الثقافى المصرى باليابان برئاسة هانى الشيمى، على نجاح تلك التجربة والتنسيق مع الجانب اليابانى لتدريب الطلاب المصريين.

من ناحيتهم، قدم الطلاب الشكر للدكتور خالد عبدالغفار ولوزارة التعليم العالى على إتاحة فرصة التدريب بالخارج، مؤكدين أنهم سيكونوا واجهة مشرفة لمصر.

وخلال اللقاء استعرض طلاب كلية طب القوات المسلحة تجربتهم خلال سفرهم لإيطاليا لتلقى التدريب بالمعهد الأوروبى للأورام بميلانو، مشيرين إلى تلقيهم تدريبا فى تخصص أورام سرطانات الدم، وأنهم استفادوا من هذا التدريب سواء من الناحية العلمية أو التدريبية.

وتم تقسيم الطلاب الذين سيتدربون باليابان إلى مجموعتين، المجموعة الأولى وعددهم 38 طالبا من كليات الطب بجامعات (أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الزقازيق، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنوفية، بنها)، والمجموعة الثانية وعددهم 35 طالبا من كليات الطب بجامعات (المنيا، بنى سويف، بورسعيد، سوهاج، طنطا، جنوب الوادى، قناة السويس، كفر الشيخ، عين شمس)، على أن تكون مدة التدريب أسبوعين بجامعتى هيروشيما وطوكيو.

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