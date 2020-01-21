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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:31 م
الشيخوخة
الشيخوخة
وكالات
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تبدأ كثافة العظام والعضلات في التناقص قبل الـ 40، لكن بعد تخطي هذه العتبة تتراجع القدرة الوظيفية لأعضاء أخرى بالجسم، ويتطلّب ذلك تزويدها بمغذيات أساسية، وممارسة نمط حياة صحي يحصل فيه الجسم على 7 ساعات من النوم يوميا، إلى جانب الحركة والنشاط البدني.

وتنصح توصيات التغذية، بتناول أطعمة معينة باستمرار بعد الـ 40 لضمان حصول الجسم على مغذيات أساسية، وهي:

1- اللوز من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، إلى جانب أنه مصدر نباتي رائع للكالسيوم ومعادن أخرى.

2- الطماطم (البندورة) المطبوخة مصدر لليكوبين، وهو عنصر أساسي للوقاية من التهاب المفاصل، وسرطان البروستاتا والثدي والرئة، وتنقية الجسم والبشرة من السموم والأكسدة.

3- السلمون والأسماك الدهنية الأخرى كالمكاريل والتونة والسردين أطعمة غنية بدهون أوميغا3 التي تعزز صحة القلب والشرايين وخلايا الدماغ.

4- حبوب الشوفان من أسرار التغذية الصحية، وهو من أغنى الأطعمة بالألياف، ويعتبر أداة لمحاربة السكري والكولسترول، ويساعد على تخفيف الوزن.

5- تساعد أطعمة فول الصويا على خفض معدل الكولسترول، وتحسين كثافة العظام.

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