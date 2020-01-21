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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشاك شومر يتهم ترامب بإساءة استخدام السلطة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:27 م
ترامب
ترامب
منة سالم
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عقد زعيم الديمقراطيين «الأقلية» في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بشأن محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقال شومر إن الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة.

وأضاف أنه سيعرض عددا من التعديلات لزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل على القرار الذي يحدد قواعد محاكمة عزل ترامب.

وأشار إلى أنه سيعرض عدة تعديلات أخرى تهدف إلى استدعاء شهود جدد للإدلاء بشهاداتهم.

وانتقد شومر ماكونيل وقال إن قراره مخز، وسيجعل محاكمة العزل واحد من الأيام المظلمة للغاية في تاريخ مجلس الشيوخ. مشيرا إلى أنه يريد تسريع العملية.

وأوضح أنه سيعرض تعديلات على القرار في وقت لاحق اليوم، بدءًا من اقتراح استدعاء مستندات البيت الأبيض المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الرئيس.

ويحتاج الديقراطيون في مجلس الشيوخ إلى 4 من الجمهوريين على الأقل لاعتماد تعديلاتهم على قرار المحاكمة، وهو على ما لن يحدث على الأرجح.

واختتم شومر كلمته بتذكير أعضاء مجلس الشيوخ بسمؤوليتهم الدستورية، قائلا إنها لحظة تاريخية، وأن عيون أمريكا تراقب، وان على الأعضاء الجمهوريين الارتقاء إلى مستوى الحدث.

وكان ماكونيل قرر منح كل من مدراء المحاكمة من مجلس النواب والفريق القانوني لدونالد ترامب 24 ساعة مقسمة على مدى يومين لمرافعاتهم الافتتاحية في محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، وهي خطوة تشير إلى أن الجمهوريين يدفعون لإنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، قبل خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير.

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