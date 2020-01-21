رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجلس الدولة يرفض أحقية موظفة في بدل التفرغ

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:16 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
قضت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري، برفض دعوى أحقية موظفة في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

واستكملت المحكمة إنه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى ما جاء ببيان مفردات مرتب المدعية المقدم منها –أن الجهة الإدارية المدعى عليها تقوم بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين إلي المدعية بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتها، ومن ثم فإنها تكون قد أعملت في شأنها صحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة منهارة الأساس مفتقدة لسندها القانوني جديرة بالرفض.

موضوعات متعلقة

منذ 33 دقيقة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

منذ يوم

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ حوالي 6 ساعات

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

جورج بهجوري يفتتح معرض الفنان صلاح بطرس بجاليري بهلر (صور)

«دراسات في النظم القرآني».. جديد في معرض الكتاب

مناقشة كتاب «حياة الشهداء» بـ«ثقافة الأقصر»