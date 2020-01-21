محافظ أسيوط يثني على جهود التضامن مع الأسر الأكثر احتياجًا

اجتمع اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط بكل من الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة ونائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، ونشوى بلال- مدير مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب فى مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر (روابط)"، الممول من الحكومة النرويجية، وذلك فى إطار تفعيل التعاون الثلاثى بين كل من محافظة أسيوط ووزارة التضامن الإجتماعى ومنظمة العمل الدولية من خلال برنامج "فرصة".في هذا الصدد، أثنى محافظ أسيوط على جهود وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية فى مجال التمكين الاقتصادى خاصة للشباب والمرأة المعيلة، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية برنامج فرصة فى توفير فرص عمل حقيقية تُسهم فى تحسين الدخل والاعتماد على الذات أو الحصول على وظيفة تُساعدهم فى الانتقال إلى الانتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية، مؤكدًا على أهمية المتابعة والإشراف خلال تنفيذ البرنامج ليحقق الأهداف المرجوة منه.وأكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هذا اللقاء هو ضمن سلسلة لقاءات من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير القادم لتعمل على تغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلى، حيث سيتم عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج على مستوى القيادات، كمرحلة أولى، للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به وأيضًا تحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج اكبر عدد منهم فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.أضاف الشبراوي أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، ويستهدف القادرين على العمل؛ وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي.من ناحيته، قال ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هذه الشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعى فى إطار برنامج مؤثر مثل فرصة هى بمثابة حجر الأساس لعدة شراكات مستقبلية فى محافظة أسيوط، وفرصة لمنظمة العمل الدولية للدعم والمساهمة في التنمية المحلية في مصر عامة، وتوفير فرص العمل للشباب والسيدات خاصة.في سياق متصل، أوضحت نشوى بلال أنه قد شهد بالفعل الأحد الماضي تنفيذ باكورة الجهود والأنشطة بمحافظة أسيوط؛ وذلك من خلال تنظيم ثلاث برامج تدريبية لمنظمة العمل الدولية وهى: تدريب "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدمًا"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهو تدريب يهدف إلى تشجيع تطوير المشروعات في أوساط النساء الذين يرغبون في تأسيس مشروع صغير أو لديهم مشروعات صغيرة. حيث يركز التدريب على المهارات الأساسية في إدارة المشروعات من منظور النوع الاجتماعي.أضافت نشوى أن البرنامج التدريبي الثاني هو برنامج "ابدأ مشروعك" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو تدريب عملي للمشروعات الصغيرة ويساعد رواد الأعمال المبتدئين على فهم ديناميكيات السوق، علاوة على "نادي البحث عن وظيفة"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج يساعد الشباب على حصول وظائف وقائم على أساس تعاون المجموعات.ويجتمع أعضاء النادي يوميًا لمدة أسبوعين تحت إشراف ميسر مُدَرب يقدم لهم الإرشاد والمعلومات والأدوات التي يحتاجون إليها أثناء بحثهم عن وظيفة.