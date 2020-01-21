رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:07 م
السرطان
السرطان
وكالات
طباعة
كشفت نتائج العديد من الدراسات، أن هناك العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري والالتهابات والإدمان على الكحول وحتى لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وعلاج التهاب المفاصل، يمكنها تدمير الخلايا السرطانية في ظروف المختبر.

واكتشف الباحثون، أن ما يقرب من 50 من الأدوية غير السرطانية لها مفعول مضاد للسرطان.

ويقول البروفيسور تود كولوب، من كلية الطب في جامعة هارفارد، الباحث في المعهدين، "اعتقدنا أننا سننجح إذا اكتشفنا مركبا واحدا مضادا للسرطان، ولكننا دهشنا من اكتشاف هذا العدد الكبير من المركبات".

ويذكر أن العلماء اكتشفوا سابقا استخدامات جديدة لبعض الأدوية، على سبيل المثال دواء الأسبيرين، الذي اتضح أنه فعال في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعرف الباحثون من هذه الاختبارات، أن بعض هذه الأدوية تدمر الخلايا السرطانية بطريقة تختلف عن الأدوية السرطانية- حجب البروتينات- حيث استخدمت آليات غير معروفة سابقا، مثل تنشيط بروتين آخر، أو عن طريق تثبيت التفاعلات بين البروتينات.

ووفقا للباحثين، سيسمح هذا مستقبلا باستخدام هذه الآليات كمؤشرات حيوية لتحديد المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا من بعض الأدوية، فعلى سبيل المثال، وجد العلماء، أن مستحضر الدِّيسلفيرام Disulfiram، المستخدم في علاج الإدمان على الكحول، يقتل خطوط الخلايا التي تحمل تغيرات تسبب استنفاد بروتينات عائلة ميتالوثيونين، والمستحضرات المحتوية على مركبات الفاناديوم، وتستخدم لعلاج مرض السكري، تدمر الخلايا السرطانية التي تعبر عن الناقل SLC26A2.

وقال كورسيللو: "لقد أعطتنا السمات الجينومية بعض الفرضيات الأولية عن كيفية عمل هذه الأدوية، لأن فهم كيف تدمر هذه المستحضرات الخلايا السرطانية، هو نقطة انطلاق لابتكار طرق جديدة للعلاج".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

منذ حوالي 18 ساعة

فرنسا تحقق فى «مأدبة غداء» منحت قطر استضافة كأس العالم

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

«عملية في القلب».. تفاصيل الأزمة الصحية لخالد النبوي

أول تعليق لوزير التنمية المحلية على تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

الخطيب يستجيب لمبادرة «الدستور» ويستقبل بطل ذوي الهمم

5 أطعمة تحميك من أمراض الشيخوخة والتقدم في العمر

خطوات اتباع نظام صحي سليم

دراسة تكشف أملا جديدا لمرضى السرطان في أدوية الضغط والسكر

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

جورج بهجوري يفتتح معرض الفنان صلاح بطرس بجاليري بهلر (صور)

«دراسات في النظم القرآني».. جديد في معرض الكتاب

مناقشة كتاب «حياة الشهداء» بـ«ثقافة الأقصر»