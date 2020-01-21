مجلس السيادة السوداني يتطلع إلى تعاون ودعم من هولندا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور، أن السودان يشهد عهدا جديدا يتطلع من خلاله إلى تعاون كبير ودعم من هولندا.وشدد تاور، لدى لقائه اليوم، مع سفيرة هولندا بالخرطوم كارين بوفن، على أهمية مملكة هولندا كشريك صديق للسودان استنادا على العلاقات الثنائية بين البلدين التي امتدت لستين عاما.من جانبها، قالت السفيرة كارين بوفن، إن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات لزيارة عضو مجلس السيادة إلى أوروبا التي تشمل مملكة هولندا، مشيرة إلى رغبة هولندا في تطوير علاقاتها مع السودان، مشيرة إلى أن اللقاء تناول تطوير وزيادة التعاون بين الجانبين في مجال القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.