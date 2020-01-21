عبدالمهدي يؤكد أهمية احترام سيادة العراق وأمنه واستقراره

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم، أهمية احترام الدول لسيادة العراق وأمنه واستقراره، خلال استقباله وفدا إيطاليا برئاسة وزير الدفاع.وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جوريني، والوفد المرافق له الذي يضم رئيس أركان الدفاع والسفير الإيطالي لدى العراق"، لافتا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية الإيطالية، وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الإقليمية.وشدد عبدالمهدي على "أن الحكومة العراقية ماضية في إقامة علاقات الصداقة والتعاون مع جميع الدول المجاورة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل".من جهته، أعرب الوزير الإيطالي عن دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية، وعزمها على الوقوف مع العراق، خصوصًا في هذه الظروف الحساسة.