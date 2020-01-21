«شعب واحد».. احتفالية لمجلس القبائل والعائلات المصرية الجمعة (فيديو)

تحت شعار "شعب واحد.. وطن واحد.. إيد واحدة"، يعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية حاشدة، يوم الجمعة المقبل 24 يناير، يشارك فيها جميع أبناء وطوائف الشعب المصرى، باستاد القاهرة.وتهدف المؤتمرات والاحتفالات التى يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى دعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، خاصة فى ظل التحديات التي تواجه المنطقة.وينظم اتحاد القبائل المصرية سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا، وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة وصولًا إلى الاحتفالية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.