العاهل السعودي يؤدي صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة الميت على روح الأمير بندر بن محمد آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض.وشارك في الصلاة عدد من الأمراء ورجالات المملكة، وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.وكان في استقبال المشيعين نجلا الفقيد الأميران سلمان وسلطان بن بندر بن محمد.وعقب الصلاة تقبل العاهل السعودي العزاء والمواساة من الأمراء.وصدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض".