15 فبراير.. الحكم على شقيق بطرس غالي وآخرين بتهمة «تهريب الآثار»

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على "بطرس رءوف بطرس غالي" و3 آخرين بينهم القنصل الفخري السابق لإيطاليا بتهمة تهريب الآثار المصرية للخارج لجلسة 15 فبراير المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.كان النائب العام أحال بطرس رءوف بطرس غالي، وهو شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر "هارب" واثنين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.وجاءت الإحالة في ختام تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.