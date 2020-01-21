الجبير يستعرض جهود السعودية في حماية ودعم حقوق الإنسان

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جلمور.وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان، ومواقف المملكة الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات.