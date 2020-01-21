تيار المستقبل يطالب بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

دعت الكتلة النيابية لـ"تيار المستقبل" في لبنان إلى سرعة إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة حتى يمكن انتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية بالغة الخطورة، في حين دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي والمضي قدما في انتخابات نيابية مبكرة تمهيدا لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد.وحذرت كتلة المستقبل النيابية في ختام اجتماعها اليوم من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والتصارع على الحقائب الوزارية والنسب وحصص التمثيل في حين أن لبنان يواجه أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة، فضلا عن وجود تصعيد غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق.وأعرب نواب تيار المستقبل عن قلقهم إزاء أحداث العنف التي شهدتها العاصمة بيروت خلال الأسبوع الماضي، والمواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن، وما رافقها من تخريب واعتداءات تجاوز سلمية الانتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان، مشددين على أهمية حماية التظاهر السلمي، ودعم القوى العسكرية والأمنية في حماية المصلحة الوطنية دون الإفراط في استعمال القوة مع المتظاهرين.من جانبه، شدد حزب الكتائب اللبنانية على أهمية الذهاب إلى انتخابات نيابية على الفور، لإعادة تكوين السلطة السياسية من مجلس النواب مرورا بالحكومة ووصولا إلى رئيس الجمهورية، وذلك عبر وضع اقتراح القانون بتقصير ولاية المجلس النيابي على رأس جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية.وأشار الحزب – في ختام اجتماع مكتبه السياسي ظهر اليوم – إلى أن استمرار القوى والأحزاب السياسية في لعبة المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة، تمثل فصلا جديدا من فصول "انعدام المسئولية وإضاعة الوقت ويشكل استهزاء بمصير اللبنانيين" - على حد تعبيره - مؤكدا أهمية استمرار الضغط بكل الوسائل السياسية والسلمية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كافة الأحزاب السياسية.من جهته، أكد التيار الوطني الحر أن الوقت الراهن من عمر لبنان، ليس من أجل الصراعات والمصالح الحزبية وتسجيل المواقف والنقاط في إطار الخصومة السياسية، وأن الأوضاع تتطلب حلا سريعا لتأمين استمرارية الدولة اللبنانية ووضعها على مسار الإنقاذ الصحيح، من خلال تشكيل الحكومة.وقال النائب إبراهيم كنعان القيادي بالتيار الوطني الحر – في تصريح له في ختام اجتماع الكتلة النيابية للتيار والقوى المتحالفة معه – إن التيار جاهز للتعاون مع أي جهة في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكن، ولن يدخل في سجالات سياسية لا طائل من ورائها.