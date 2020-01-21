العراق وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جوريني، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات القضايا الإقليمية.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن رئيس الوزراء العراقي أكد خلال اللقاء موقف الحكومة ومجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية واعتزازه بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأهمية استمرار التعاون ودعم القدرات العسكرية والأمنية العراقية - الإيطالية في مجال التدريب.من جهته، أعرب وزير الدفاع الإيطالي، عن دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية، وحرص إيطاليا على الوقوف مع العراق، خصوصا في هذه الظروف الحساسة، وتعزيز موقفه انسجاما مع العلاقات المتميزة بين البلدين.وأكد الوزير الإيطالي حرص إيطاليا على توسيع التعاون مع العراق، وتلبية احتياجات القوات العسكرية والأمنية في مجالات التسليح والتدريب، مشيدا بمواقف الحكومة العراقية في محيطها الإقليمي، وتحقيق أمن واستقرار العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية، مشددا على ضرورة تجاوز الأوضاع الراهنة في المنطقة وتجنيب شعوبها ومصالحها مخاطر الحرب، وعلى أهمية التعاون والتشاور بين البلدين في هذا الشأن الذي يهم أمن واستقرار المنطقة والعالم.