ترامب يعتزم مناقشة اتفاقا للتجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيناقش اتفاقا للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وتحدث ترامب قبيل اجتماعه مع فون دير لايين، على هامش اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، حيث قال «يحدونا الأمل بأننا سننجز شيئا ما».وفي وقت سابق، أبلغ ترامب المندوبين أن اتفاقات التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الصين والمكسيك هذا الشهر تمثل نموذجا للقرن الحادي والعشرين.