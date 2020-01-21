وزير القوى العاملة يتفقد مركز تدريب حوش عيسى لتأهيل الشباب فى البحيرة

تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، ورش مركز تدريب مهني حوش عيسى التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة.يأتي ذلك في إطار إطلاق المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب حتى يتم التعامل مع الظاهرة من كل الجوانب.وأشار سعفان، إلى أن المركز يضم 6 ورش للتفصيل والخياطة وصيانة المحمول والدش وصيانة الحاسب الآلي والتطريز الآلي والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية، فضلًا عن ورشتين تحت التجهيز، الأولى للطاقة الشمسية، والثانية معمل للغات، بالإضافة إلى ورشة الحاسب الآلى التي جهزتها منظمة الهجرة الدولية على مستوى عال لتستقبل الشباب للتأهيل والتدريب والإعداد ليكون قادرًا على العمل بمصر والخارج للمضى قدمًا نحو الحد من الهجرة غير الشرعية.وقال سعفان، إن الوزارة تقوم من خلال المراكز بتوظيف جهودها وإمكاناتها لخلق فرص عمل بعد تقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات، للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.وتابع سعفان، أن التدريب من أجل التشغيل سيسهم في تقليل نسبة البطالة التى وصلت إلى 7.8% من إجمالى قـوة العمل خلال الربع الثالث "يوليو - سبتمبر" لعام 2019.