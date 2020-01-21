أزياء المشاهير في هوت كوتور باريس 2020

تجري عروض الأزياء الراقية لربيع صيف 2020 في باريس، لكن مرة أخرى، من الصعب التركيز على المنصة، مع وجود مجموعة من أشهر نجوم السينما والأزياء والموسيقى في الصف الأول بين الحضور.وفيما يلي نظرة على أهم أزياء المشاهير في هوت كوتور باريس، بحسب موقع إن ستايل ماج:- أوما ثورمان في زي طويل مميز من تصميم ديور في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- ألكسا شانج في قميص أزرق وتنورة جلد قصيرة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- كريستن سكوت توماس في ثوب طويل مع حزام في الوسط في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- ناتاليا فوديانوفا ترتدي ثوبًا أسود مميزا في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- دوتزن كويس في زي من قطعتين مع تنورة قصيرة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- آنا وينتور في زي أبيض مع نقوشات ملونة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- ليدي كيتي سبينسر وبيكسي لوت في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.- أمبيليا ويندسور ترتدي بلوزة بلا أكمام مع سروال طويل في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.