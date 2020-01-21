رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أزياء المشاهير في هوت كوتور باريس 2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:07 م
هوت كوتور باريس
هوت كوتور باريس
وكالات
طباعة
تجري عروض الأزياء الراقية لربيع صيف 2020 في باريس، لكن مرة أخرى، من الصعب التركيز على المنصة، مع وجود مجموعة من أشهر نجوم السينما والأزياء والموسيقى في الصف الأول بين الحضور.

وفيما يلي نظرة على أهم أزياء المشاهير في هوت كوتور باريس، بحسب موقع إن ستايل ماج:

- أوما ثورمان في زي طويل مميز من تصميم ديور في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- ألكسا شانج في قميص أزرق وتنورة جلد قصيرة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- كريستن سكوت توماس في ثوب طويل مع حزام في الوسط في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- ناتاليا فوديانوفا ترتدي ثوبًا أسود مميزا في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- دوتزن كويس في زي من قطعتين مع تنورة قصيرة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- آنا وينتور في زي أبيض مع نقوشات ملونة في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- ليدي كيتي سبينسر وبيكسي لوت في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

- أمبيليا ويندسور ترتدي بلوزة بلا أكمام مع سروال طويل في هوت كوتور باريس لصيف وربيع 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنثى المونديال..عارضة «روسية - بريطانية» تسلم الكأس للفريق الفائز

مصممون عرب فى أسبوع الموضة بباريس (صور)

طرحة فستان زفاف ببالونات الهيليوم فى أسبوع الموضة بباريس

أبرزهن "جاجا وكارديشيان".. إطلالات نجمات هوليود بحفل ميت جالا

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«جزيرة الكذب».. زعمت إرسال مساعدات للسودان فاتضح أنها أسلحة لليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«انقلاب فى الشرق».. العاملون بالقناة الإخوانية يتعهدون بفضح قادتها

منذ حوالي 6 ساعات

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

الصور

image description

صور رانيا يوسف وابنتها في العرض الخاص لفيلم "دماغ شيطان"

image description

صور العرض الخاص لفيلم دماغ شيطان

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

أول تعليق لوزير التنمية المحلية عن تحصيل رسوم النظافة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تسريبات الشرق.. الإرهابى هشام عبدالحميد تقاضى 13 ألف دولار فى الموسم

إنفوجراف

image description

8 خطوات لإجراءات نقل ملكية أو قيد المركبات.. (إنفوجراف)

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

مصر تستحوذ على 25% من اتفاقيات الشركات الناشئة (إنفوجراف)

image description

هايدى محمد مظلومة «ذا فويس كيدز» (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

أسرار جريدة الحمير.. أول صحيفة ساخرة تكتب ألفاظًا بذيئة فى مصر

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

نجم الساعة

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

الصحة

بدائل التدخين تؤدي للوفاة

اكتشاف يبشر بالقضاء على معظم أنواع السرطان

بطانة حذاء تنبهك للمخاطر المحتملة عند الجري

كيف تحمي نفسك من تسرب غاز أول أكسيد الكربون؟

منوعات

أضخم افتتاح في تاريخ السينما الخليجية بقصر الإمارات.. الخميس

فرص عمل بمزارع الحشيش في السويد

أداء اليوجا بشكل خاطئ يهدد بمضاعفات خطيرة

فيل يتجول فى أحد الفنادق فى سريلانكا (فيديو)

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«توثيق التراث الشفهي القبطي».. مبادرة يدعمها المجلس البريطاني بصعيد مصر

اليوم انطلاق الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم