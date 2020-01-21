فرنسا تعتزم تحصيل الضريبة الرقمية بعد الاتصال الهاتفي بين ماكرون وترامب

صرح مصدر حكومي في باريس بأن فرنسا مستعدة لتعليق تحصيل الضريبة التي تفرضها على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام.ويأتي العرض بعد مشاورات وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها كانت "رائعة" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب التي تفرضها فرنسا على الخدمات الرقمية.وتهدد الولايات المتحدة، حيث مقر الكثير من شركات الإنترنت العملاقة المتضررة من الضرائب الفرنسية التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي،بالرد على الرسوم الفرنسية بفرض ضرائب على سلع فرنسية من بينها الشامبانيا والجبن.وكانت فرنسا وعدت بالفعل بإعادة أي أموال تقوم بتحصيلها بموجب الضريبة إذا ما تم الاتفاق على نظام ضريبي دولي للخدمات الرقمية خلال المحادثات الدائرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.