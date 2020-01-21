«كتاب اليوم» تشارك بأحدث إصداراتها بمعرض الكتاب

تشارك سلسلة "كتاب اليوم" للعام الـ51 على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأحدث إصداراتها التي تنوعت بين فكرية ومعرفية وهي لكبار الكتاب والمفكرين والأطباء المتخصصين.وتضم القائمة أكثر من 1100 عنوان حققت رواجا في الوسط الثقافي، تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة والشعر وأدب الرحلات والسير الذاتية وكتب الأطفال والسلسلة الطبية التي ينفرد بها "كتاب اليوم".وتعرض الكتب في قاعة 4 جناح c المخصص للمؤسسات الصحفية - دار أخبار اليوم.ومن أبرز العناوين التي صدرت مؤخرًا "مذكرات شهيد" لمحمد الليثي، و"الطريق إلى السعادة" لمبروك عطية، و"الصوفية زهور العشق في حديقة الله" لعادل حمودة، و"توت عنخ آمون" لزاهي حواس، و"على خط النار" لجمال الغيطاني، و"أحجار ونياشين" لمحمد شعير.كما أصدرت السلسلة الطبية أحدث العناوين لكوكبة من الأطباء منها: "أنت أقوى من الإدمان" لأنور شاهين، "قلب الرياضيين.. بين أحلام البطولات والموت المفاجئ" لحازم خميس وأحمد أشرف، "صعوبات التعلم.. علاج عيوب النطق والكلام" لريهام عبد المحسن، "الاكتئاب والأمراض النفسية" لمحمد غانم.وقال رئيس تحرير السلسلة علاء عبد الهادي إن "كتاب اليوم" وهي تخطو نحو إتمام الـ69 من عمرها تؤكد تمسك "أخبار اليوم" بالرسالة التي من أجلها صدرت أول نسخة عام 1951 بإتاحة الثقافة والفكر لأكبر قطاع بأسعار تقل كثيرا عن أسعار التكلفة.وأوضح أنه سيتم تقديم خصم يبدأ من 20% حتى 50% على العناوين في جناح "أخبار اليوم".