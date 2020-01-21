«تسريبات الشرق».. فبركة الأخبار أجبرت حسام الغمرى على الاستقالة

نشر العاملون بقناة الشرق الإخوانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، نص استقالة الإعلامي حسام الغمري، من قاة الشرق الإخوانية، بسبب فبركة الأخبار داخل القناة، وأشار الإعلامي في معرض استقالته " إلى أن الاستقالة مسببة، والسبب عدم مهنية الإدارة، وأن قرار قبول استقالته تم دون فتح تحقيق فيها، وهو ما يؤكد صحة ما ورد بها من عدم مهنية الأخبار أو احترافية الإدارة ".ولفت الإعلامي حسام الغمري إلى أن القناة أرسلت له فيديو مفبركًا، عن حدوث تفجير بالكعبة المشرفة، ولكنه لم يستجب لهم وطلب منهم التحقق من صحة الخبر، وبالفعل كان الفيديو والخبر مفبركين بشكل كامل.و نوه إلى أن الإعلامي معتز مطر نشر وثائق عن حصول أعضاء البرلمان على ساعات كمكافأة، وثبت أن هذه الوثائق مفبركة بشكل كامل، وهو ما عرض القناة لحرج كبير.تسريبات قناة الشرقوكشف عاملون في قناة «الشرق» الإخوانية عن حقيقة التمويلات التي تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا، للإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة.وأكد العاملون فى القناة الإخوانية أنَّ المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا، وحصلوا على الجنسية التركية، بينما يعانون هم الضيق بسبب صعوبة الحياة فى مدينة إسطنبول التركية التى تبث منها القناة سمومها الإعلامية.ونشر العاملون في قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مجموعة صور، لعقد الإعلامى الهارب معتز مطر مع القناة، وأشار العقد إلى أن راتب معتز مطر سنة 2017، كان 60000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار في الحلقة.كما أشارت التسريبات إلى أن راتب الفنان هشام عبد الحميد، هو 13 ألف دولار في الموسم الواحد الذي يتكون من 13 حلقة وذلك خلال عام 2017.