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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء فلسطين: عباس سيبحث مع بوتين الاحتلال والوضع في سوريا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:55 م
رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبحث خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موضوع الاحتلال الاسرائيلي والانتخابات في فلسطين والوضع في سوريا.

وقال أشتية - في تصريحات صحفية: "رئيسنا صديق للرئيس بوتين..وسياسيا تتوافق وجهات نظرنا فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..لذلك سيتحدثان عن هذه القضايا وكذلك كيف سيتطور الوضع في الشرق الأوسط بعد الانتخابات المقررة في 2 مارس المقبل".

وأضاف: "سيتطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا ولبنان، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه لايزال هناك الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن أمس الإثنين أن بوتين وخلال زيارته إسرائيل، سيقوم بزيارة بيت لحم حيث سيلتقي القيادة الفلسطينية.

وأفادت أنباء في وقت سابق بأن من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلسطين يوم 23 يناير الجاري.

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