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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرص عمل بمزارع الحشيش في السويد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:53 م
فرص عمل
فرص عمل
وكالات
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أعلن أحد مكاتب العمل بالسويد، حاجته لعاملين بمزارع الحشيش عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال موقع "ديلي ميل": "تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، التي يتم فيها الإعلان عن احتياج نحو 20 مزارعا مختصين بزراعة الحشيش، للعمل في فرع الشركة باليونان".

وحدد المكتب مهام الوظيفة بالعمل على زراعة الأشتال والعناية بآلاف الأشتال المزروعة، وحددت موقعا خاصا للتقديم إلى الوظيفة.

وبحسب الإعلان، فإن الوظيفة تتطلب دقة كبيرة في العمل والاهتمام الشديد في مصنع الزراعة، والأهم أنها لا تتطلب خبرة ومعرفة سابقة بالعمل، لأن الشركة توفر تدريبا داخليا للموظفين، واشترطت الشركة وجود مهارات لغوية عالية لدى المتقدمين بالإنجليزية واليونانية.

ويتم إنتاج الحشيش للاستخدام الطبي وتسعى الشركات الخاصة بهذا المجال لأن تكون رائدة في مجال الصناعات الطبية حول العالم، إضافة إلى البحوث والتطوير والإنتاج الصناعي للحشيش في أوروبا.

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